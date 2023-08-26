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السبت، 26-08-2023 11:36 ص

إشهار لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية البنمية

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الوكيل الاخباري - شارك السفير الأردني المعتمد لدى بنما عدلي قاسم الخالدي بحفل إشهار لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية - البنمية الذي أقيم في بنما أخيرا.اضافة اعلان


وشارك في الحفل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البنمي النائب غونزالو غونزاليس، ورئيس اللجنة النائب خوان إسكويفل وأعضاء اللجنة من البرلمان البنمي والسفير البنمي لدى الأردن خوسيه يوليسيس ليسكيور وعدد من المدعوين.

وبحسب بيان صادر عن السفارة البنمية في عمان، اليوم السبت، أكد النائب غونزالو غونزاليس، في كلمة له خلال الحفل أهمية الدور الذي ستقوم به لجنة الصداقة في بحث القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك، وتعميق التعاون السياسي بين البلدين.

وقال، إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1994، وما تلا ذلك من افتتاح لسفارة بنما في عمان، ساهم في تعزيز العلاقات في مجالات عديدة مثل السياحة والاقتصاد، مشيرا إلى انه وفقا للبنك الدولي، يتمتع الأردن بإيرادات اقتصادية كبيرة، مستمرة في الارتفاع.


وأضاف، ان وصول الأردن إلى منطقة التجارة الحرة في بنما يوسع التعاون التجاري ويزيد في حجم استيراد وتصدير البضائع بين البلدين.


من جهته، أكد السفير الخالدي، أهمية عمل لجنة الصداقة في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، خاصة في ظل تزايد التعاون الثنائي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ نحو 30 عاما، لافتا الى انه خلال العام المقبل سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية، إضافة إلى وجود طموح مشترك لتحقيق السلام والديمقراطية وتعزيز الروابط بين الشعبين الصديقين في المجالات البرلمانية والثقافية والتجارية.


وأشار الى وجود إمكانيات لتعزيز التعاون في مجال الأسمدة والفوسفات والبوتاس والصناعات الدوائية والسياحة الدينية.

 




 

 


 

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