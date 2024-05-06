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الإثنين، 06-05-2024 12:44 م

الأمانة: لا تجمعات لمياه الأمطار بشوارع عمان

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الوكيل الاخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان الأمانة لم تتعامل مع أي شكوى لتجمع مياه الأمطار نتيجة الأحوال الجوية السائدة في العاصمة.اضافة اعلان


وقال الرحامنة لـ "الوكيل الإخباري" إن غرف الطوارئ في أمانة عمان لم تستقبل لغاية الآن أي شكوى أو ملاحظة حول شبكات الصرف الصحي.

وأكد الرحامنة استعداد كوادر الامانة لمعالجة اي طارئ من خلال الرصد والمتابعة.

و كانت الأمانة أعلنت مساء أمس حالة الطوارئ المتوسطة  للتعامل مع كتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة تتأثر بها المملكة حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.


 




 

 


 

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