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الإثنين، 06-05-2024 12:08 م

مقتل جندي اسرائيلي رابع بحادث معبر كرم أبو سالم

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي رابع في الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على معبر كرم أبو سالم أمس الأحد.

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وبوقت مُسبق ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة ضباط في قصف معبر "كرم أبو سالم" .

كما أفاد مستشفى سوروكا الإسرائيلي إن 10 جنود جرحى ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم أمس الأحد في قصف على موقع كرم أبو سالم، 3 منهم في حالة خطيرة.

 

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أمس استهداف معبر  كرم أبو سالم بصواريخ رجم من عيار 114 مليمترًا.

بينما افادت وسائل اعلام عبرية بأن حادث "معبر كرم ابو سالم "هو "حادثاً غير عاديا" وفقا لوصفها .

 




 

 


 

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