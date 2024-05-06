أونروا: لن نشارك بالإجلاء القسري لسكان رفح

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها لن تشارك في الإجلاء القسري للسكان في رفح أو في أي مكان آخر في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقالت الوكالة إن الحياة في رفح محفوفة بالمخاطر، والظروف المعيشية رهيبة بالفعل، ويمكن أن تتفاقم أكثر.



وأضافت أن التهديد الذي يلوح في الأفق بالنزوح الإضافي قد يدفع المجتمع إلى تجاوز نقطة الانهيار، مما يزيد المخاطر على مئات الآلاف من الناس.

وصباح اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ بإجلاء السكان من الأطراف الشرقية لمنطقة رفح جنوب قطاع غزة تمهيدًا لعملية عسكرية فيها.



وطلب جيش الاحتلال من سكان المنطقة الشرقية في رفح ضرورة الإجلاء الفوري إلى ما سماها المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي، وهي منطقة على الساحل تمتد بين رفح وخان يونس بجنوب قطاع غزة.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه إذا رفض سكان المنطقة المحددة مغادرة منطقة رفح، فمن المتوقع أن تطلق إسرائيل النار "المحفزة"، من الجو بشكل رئيسي، في اتجاه منازلهم