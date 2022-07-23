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السبت، 23-07-2022 09:21 م

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

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الوكيل الاخباري - أُشهر في مجمع النقابات المهنية اليوم السبت "منتدى صيدلانيات الأردن" بحضور اللجنة التأسيسية للمنتدى وجمع من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصيادلة.

وقالت رئيسة المنتدى الدكتورة مرام الحاج أحمد، إن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على القيادات الصيدلانية الأردنية وتفعيل دور الصيدلانية في نقابة الصيادلة والاهتمام بقضاياها، إضافة إلى إيجاد بيئة عمل آمنة للصيدلانيات وتحقيق تكافؤ الفرص لهن.

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