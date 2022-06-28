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الثلاثاء، 28-06-2022 11:41 ص

اتفاق أردني أمريكي بـ 227 مليون دولار لتخفيض الفاقد المائي في المملكة

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء تعديل الاتفاقية الإطارية الثالثة لمنحة الوكالة الأمريكية الخاصة بتمويل فاقد المياه في الاردن لرفع قيمة التمويل من 152 مليون دولار الى 227 مليون دولار لتصبح القيمة الاجمالية للاتفاقيات الثلاث 437 مليون دولار .اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن هدف الاتفاقية تغطية مشاريع اضافية لرفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة انجازات تخفيض المياه وخفض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويا بما يتماشى مع استراتيجية تخفيض الفاقد وتحقيق الأهداف المرسومة في رؤية التحديث الاقتصادي والرؤى الملكية بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله . 

وأشار وزير المياه محمد  النجار إلى أن هذه الاتفاقية وزيادة حجم التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة الهادفة الى خفض الفاقد المائي الى مادون الـ 25% بدعم من الوكالة الامريكية للتعاون الدولي USAID  


واضاف ان مشاريع المنحة سوف تغطي كافة محافظات المملكة وسيتم الاستفادة من المبلغ الإضافي بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية واعادة هيكلة شبكات المياه في شركات المياه الثلاث وكذلك في سلطة وادي الأردن بما يقلل من الفاقد المائي ويحقق استدامة لمصادر المياه ويوفر كميات إضافية . 

وأعرب النجار عن امتنان وزارة المياه والري/ سلطة المياه للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية مما يعزز جهود وزارة المياه والري في مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه.





 




 

 


 

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