الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 09:00 ص

إصابة بتدهور مركبة في عمان

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الوكيل الإخباري- تشهد معظم مداخل العاصمة عمان والشوارع الرئيسية والطرق الخارجية حركة سير نشطة وكثيفة ، حيث تعمل كوادر الادارات المرورية على تسيير حركة المركبات بانسيابية دون وجود أي عوائق تذكر.

وبحسب التقرير المروري اليومي عبر اذاعة الأمن العام، أصيب سائق مركبة اثر تدهور مركبته صباح اليوم الخميس، عند مدخل نفق الكيلو من جهة اشارة الملك فيصل في العاصمة عمان .

وتم رفع المركبة واسعاف السائق من خلال كوادر الدفاع المدني الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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ودعت الادارات المرورية، السائقين الى ضرورة تفقد مركباتهم من الناحية الفنية والميكانيكية والكهربائية، واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان حفاظا على سلامتهم.

 




 

 


 

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