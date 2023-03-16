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الخميس، 16-03-2023 09:14 ص

إصابة بتصادم 5 مركبات على طريق جرش - عمان

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الوكيل الإخباري - قال الملازم أول المعتصم نايف العمري، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 5 مركبات قبل سيل جرش باتجاه عمان، ونتج عن الحادث اصابة واحدة.

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وأضاف العمري، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أنه تم التعامل مع تدهور تريلا بعد الجامعة الهاشمية، ونتج عن الحادث اصابة السائق، إضافة إلى حادث تدهور آخر لتريلا على طريق الزرقاء - المفرق دون وقوع أي إصابات.


ودعا المواطنين الى ضرورة الانتباه اثناء القيادة والالتزام بالمسرب، وترك مسافة أمان كافية. 


 




 

 


 

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