إصابة بحادث تصادم على طريق الـ 100 وانقلاب مركبة شحن على الصحراوي

الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن الحمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث على مختلف الطرق الخارجية.

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وبيّن الحمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، على طريق الـ 100، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى التوتنجي.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن ( قاطرة ومقطورة) على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى انفصال القاطرة عن المقطورة، وانقلابها وانسكاب حمولتها من القمح على الطريق العام، حيث تم إغلاق الطريق جزئياً لحين رفع العوائق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.



ونوه الحمادنة، إلى أنه التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.



ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات، والسير ضمن السرعات المحددة.