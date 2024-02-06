3 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر بني نصر، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع مجموعة من الحوادث على طرق خارجية، خلال 24 ساعة، نتج عنها 3 إصابات مختلفة.

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وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة قرب جسر ذهيبة باتجاه عمّان، ونتج عن الحادث إصابتين، تم اسعافهما من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى التوتنجي.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، على الطريق الصحراوي، ونتج عن الحادث إصابة السائق، وتم نقله من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي.



ودعا بني نصر السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، التقيّد بالسرعات، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.