الدوريات الخارجية: تشكّل للضباب على هذه الطرق - أسماء

الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر بني نصر، من إدارة الدوريات الخارجية، إن أغلب الطرق الخارجية سالكة دون أي عوائق، خاصة مع الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.

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وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن الضباب غطى بعض الطرق الخارجية صباح اليوم، وهي " طريق اوتوستراد الزرقاء - عمّان، طريق بلعما - الزرقاء ، طريق المطار، طريق الممر التنموي، طريق الزرقاء - جرش، طريق العدسية - ناعور، طريق الموقر، طريق القطرانة - جرف الدراويش، طريق الجفر - باير.



ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن المخالفات الخطرة، موضحاً أن مخالفات تغيير المسرب، والمسير عكس اتجاه السير، والسرعات العالية، هي أبرز مسببات الحوادث.



وبيّن بني نصر، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث أبرزها، التعامل مع حادث تصادم وقع بين مركبتين، على طريق عمّان - الزرقاء، ونتج عنه إصابتين متوسطتين، تم نقلهما من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة "قلاب" على طريق الـ 100 باتجاه عمّان، دون أي إصابات.