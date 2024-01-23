الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة دون عوائق

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب عبد الرحمن حمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي عوائق.وبيّن حمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض جوي، تم نشر الكوادر على الطرقات، ويتم إزالة العوائق في حال وقوعها.وقال إن أهم ما تم التعامل معه خلال 24 ساعة، حادث دهس على طريق إربد - المفرق، ونتج عن الحادث إصابة بالغة، وتم نقلها بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى الرمثا الحكومي.وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الممر التنموي، ونتج عن الحادث 3 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي.وتم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة شحن محملة بمادة القمح، على الطريق الصحراوي منطقة دبة حانوت باتجاه العقبة، وحادث تدهور مركبة شحن أخرى، على الطريق الخلفي بعد محطة الكيلو 7 باتجاه ميناء العقبة، دون وقوع أي إصابات.