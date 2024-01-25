4 إصابات بتصادم مركبتين على مثلث العارضة

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب عامر بني نصر، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد مع الحوادث الطرق الخارجية.وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أبرز الحوادث، حيث تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين في الشونة الجنوبية مثلث العارضة، ونتج عن الحادث 4 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الأميرة ايمان/ معدي الحكومي من قبل الدفاع المدني.وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق ناعور - العدسية، ونتج عن الحادث إصابتين، تم اسعافهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية.وأضاف بني نصر، أنه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب صهريج على طريق نزول النقب، ولم ينتج أي عن الحادث إصابات، إلى جانب التعامل مع احتراق حافلة على طريق المفرق - الزرقاء دون وقوع إصابات.ودعا بني نصر السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة، خاصة مع الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة.