إصابة 9 أشخاص بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الوكيل الإخباري - أصيب 9 أشخاص، إثر حوادث سير مُتفرقة، وقعت مساء أمس، على الطرق الخارجية.

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وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب عامر الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إن الحادث الأول كان تدهور مركبة على طريق إربد - عمّان، ونتج عنه 5 إصابات، تم نقلهم لمستشفى جرش الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.



والحادث الثاني، كان تصادم حافلة ركوب متوسط مع تريلا، على الطريق الصحراوي، ونتج عن الحادث إصابة سائق الحافلة، وتم نقله إلى مستشفى معان الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية.



وعن الحادث الثالث، بيّن الصمادي، أنه كان تدهور مركبة على شارع الأردن، ونتج عنه إصابة السائق، وتم إسعافه إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.



وأشار إلى أنه في الحادث الأخير الذي وقع على طريق بغداد الدولي- الصفاوي، كان تدهور مركبة وانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابتين تم نقلهما إلى مستشفى الرويشد، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

