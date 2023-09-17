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الأحد، 17-09-2023 04:21 م

إصدار 53 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها خلال شهر آب الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 53 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا الشهر الماضي.

كما بلغ عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزتها وزارة العدل خلال الشهر الماضي 495 مزادا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ووفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.

وأنجزت الوزارة خلال حزيران الماضي نحو 33 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

 




 

 


 

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