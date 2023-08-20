9400 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري

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- كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر تموز الماضي.وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 9400 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.بدورها استقبلت الوزارة 240 طلب مساعدة قانونية، ونفذت 20 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) خلال نفس الفترة.وتقدم وزارة العدل من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.وبيّنت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة بلغ 3.5 مليون ورقة لنفس الفترة.ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.