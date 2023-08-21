إصدار 379 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال تموز

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ المحاكم في الأردن 207 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس خلال تموز الماضي.

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وقالت الوزارة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه جرى إصدار 379 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال الشهر الماضي.



ووفقا لنظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022، تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية بوضع "سوار إلكتروني" وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.



وأصدرت المحاكم قرارات على 20 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) خلال تموز 2023.



ويستخدم السوار أيضا بديلا عن التوقيف القضائي ما خلا حالة التكرار سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم.