إضراب عام وشامل يشمل جميع منشآت الأونروا في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري

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- تدخل منشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن، يوم غدٍ الاثنين في إضراب عام وشامل.جاء ذلك بناءً على قرار المؤتمر العام للوكالة بأن يكون يوم غدٍ الاثنين 2023/12/11 يوم إضراب عام وشامل، ويشمل الإضراب جميع منشآت الوكالة في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.وعممت الوكالة/ فرع الأردن على جميع المنشآت التابعة لها بما فيها المدارس والمراكز الصحية للالتزام بالإضراب، داعية الموظفين والطلبة إلى التزام بيوتهم.يشار إلى أن تحرك وكالة الأمم المتحدة جاء ردا على استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين هناك.