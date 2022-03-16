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الأربعاء، 16-03-2022 05:36 م

إطلاق الدورة 24 لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات

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الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة العليا لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الدورة 24 للجائزة لعام 2022.

وقال نائب رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، الدكتور بيان العمري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن إطلاق الجائزة التي ينظمها المركز يأتي لتحفيز الطلبة على البحث العلمي والمعرفة، وإيجاد بيئة علمية تنافسية في موضوعات ذات صلة مباشرة بظواهر وتحديات المجتمع المحلي والوطن وتحتاج إلى البحث والتحليل وتقديم المقاربات العلمية في تشخيصها أو معالجتها.

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