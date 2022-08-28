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الأحد، 28-08-2022 03:06 م

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمدينة الحسين للشباب

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الوكيل الاخباري- أطلقت مدينة الحسين للشباب اليوم الأحد، موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة على شبكة الإنترنت والمصمم وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة.

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وقال مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، إن الموقع الجديد يوفر المعلومات والخدمات جميعها بطرق سهلة، ويضعها بين يدي متصفحيه، ويتيح ميزة الاطلاع على أخبار المدينة وأحدث الأنشطة والمستجدات.


وأضاف أنه جرى إثراء الموقع الجديد بالمعلومات والبيانات الإحصائية المتخصصة للفترات الحالية والسابقة، والتي تتيح للقارئ والباحث قاعدة معلومات واسعة، بأقل وقت وجهد.
ودعا الجميع إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الجديد على الرابط: http://www.youthcity.gov.jo

 




 

 


 

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