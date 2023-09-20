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الأربعاء، 20-09-2023 12:33 ص

إطلاق برنامج التمكين السياسي لليافعين في جرش

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الوكيل الاخباري- أطلق ملتقى شباب جرش ومبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب"، اليوم الثلاثاء، في مدرسة الخنساء الثانوية للبنات برنامج التمكين السياسي لليافعين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

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وقال مدير تربية جرش، الدكتور باسم عضيبات، إن وزارة التربية والتعليم تدعم تنفيذ برامج وورشات داخل المدارس في مجال تمكين الشباب، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، خصوصا الهيئة المستقلة للانتخابات.


وقدم ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية محمد السلامات، شرحا مفصلا عن قانون الانتخابات لسنة 2023، كما أوضح آلية الانتخاب داخل القائمة الحزبية والدائرة المحلية.


وأشار السلامات، في حديثه، إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية والتشريعية والقوانين التي شرعت من أجل المرأة والشباب.


وأشار رئيس مجلس التطوير التربوي، عادل نظامي، إلى أن هناك تعاونا من مجالس التطوير التربوي بدعم برنامج تمكين الشباب داخل مدارس محافظة جرش.

 




 

 


 

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