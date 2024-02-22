إطلاق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال

الوكيل الإخباري - أطلق مركز الحسين للسّرطان، بالتّعاون مع المنظمة الدوليّة لسرطان الأطفال والجمعيّة الأردنية لأورام الأطفال، حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي يصادف في الخامس عشر من شباط من كل عام.

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وتعد الحملة التي جاءت هذا العام تحت شعار: "التّحدّيات التي يواجهها مقدمو الخدمة لسرطان الأطفال"، جزءا من الجهود المستمرة في التوعية ومكافحة سرطان الأطفال.



وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، نظّم المركز يوماً علميّاً بالتعاون مع الجمعيّة الأردنية لأورام الأطفال، لتسليط الضوء على التّحديّات التي تواجه فرق الرعاية الطبية خاصة ما يتعلق بالتشخيص المبكر والدقيق، بمشاركة أطباء من مختلف القطاعات الطبيّة.



وأكد مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور، التزام المركز بتقديم أحدث الأساليب العلاجية لمرضى السرطان، والتي توفّرها أهم مراكز علاج السرطان في العالم، مشدّداً على أهمية الوقاية ومكافحة السرطان.



بدورها، قالت رئيس قسم الأطفال في المركز الدكتورة رود ريحاني، إن معدّلات الشفاء من سرطان الأطفال تتجاوز 85 بالمئة لجميع أنواع السرطانات، مع تحقيق نسبة شفاء تصل إلى 95 بالمئة في بعض الحالات، مشيرة إلى أن الأنواع الشائعة من السّرطان بين الأطفال هي سرطان الدم وأورام الدماغ والليمفوما والأورام الصلبة.



ولفتت ريحاني إلى مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال، التي تهدف إلى علاج 60 بالمئة من أطفال العالم المصابين بالسّرطان بحلول عام 2030.