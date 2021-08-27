إطلاق حملة جامعات بلا تدخين مع قرب عودة التعليم الوجاهي

الوكيل الإخباري - أطلق طلبة جامعيون مع قرب عودة التعليم الوجاهي حملة "جامعات بلا تدخين" استجابةً لجائحة كورونا التي حفّزت الدول والأفراد على تحسين الظروف الصحية في الأماكن العامة والمكتظة وإيجاد بيئة صحية خصوصاً بالحرم الجامعي.

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وقال الطالب في جامعة البترا هاشم الشوبكي، إن القائمين على الحملة يسعون إلى توسيع نطاقها وصولاً إلى تأثيرها مع بدء الدراسة الوجاهيّة للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن الحملة تتطلّع إلى مساعدة المؤسسات الصحية والأهلية وتحفيز الطلبة للإقلاع عن التدخين وإيجاد بيئة صديقة داخل الحرم الجامعي.



والحملة التي يتم ترويجها عبر حسابات السوشيال ميديا، تستهدف جميع الجامعات الأردنية وفقاً للطالبة في جامعة الزرقاء الخاصة أية الجعفري.

وقالت الجعفري "نعمل على إظهار التدخين كوباء خطير لا يجوز أن ينتشر بهذا الشكل داخل الجامعات".



وأشارت الدكتورة في كلية الإعلام بجامعة البترا رشا اليعقوب إلى أن حملة " جامعات بلا تدخين" تركّز على سلبيات وأضرار التدخين وتوعية الطلبة في الجامعات بأن مستقبل صحتهم مرتبط بالإقلاع عن التدخين، مشيرة إلى ضرورة توفير جو أكاديمي صحي وتقديم صورة إيجابية عن الحرم الجامعي.



بدورها قالت رئيسة اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين الدكتورة زينب الكيلاني، إن حملات التوعية بأضرار التدخين والتي يتبناها الطلبة على قدر كبير من الأهمية لأن الطلبة القائمون عليها يوجهون رسائلهم مباشرة إلى زملائهم وهذا فيه تأثير وإقناع إضافة إلى طرق التوعية الأخرى.