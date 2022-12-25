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الأحد، 25-12-2022 04:50 م

إطلاق حملة لجمع الأوراق والكتب لإعادة تدويرها

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الوكيل الاخباري- أطلقت جمعية العمل البيئي، بالتعاون مع وزارات الأوقاف وشؤون المقدسات والتربية والتعليم والبيئة، اليوم الأحد، حملة تجميع الكتب والأوراق والدفاتر المدرسية والجرائد لإعادة تدويرها في محافظة إربد.

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وأكد رئيس الجمعية المهندس فاروق الهزايمة، أهمية تعزيز الجهود التشاركية بين كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لإحداث التغيير في السلوكيات التي ينتهجها العديد من المواطنين تجاه البيئة والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الحملة تساهم في الالتزام بإخراج النفايات بأوقات محددة وخفض تكلفة جمعها مع إطالة عمر مكب النفايات.


وأضاف، أن هذه الحملة تساهم في الحفاظ على البيئة من التلوث وخفض استخدام الطاقة، وتقليل استخدام المواد الخام الجديدة المستخدمة في صناعة الأوراق، داعيًا المواطنين بإرسال ما لديهم من كتب مدرسية ودفاتر وأوراق إلى أقرب مدرسة أو مسجد ليتم جمعها والعمل مع مصانع الورق والكرتون الموجودة بمدينة الحسن الصناعية لإعادة تدويرها وصناعة الورق منها.


وبين، أن الدراسات المتصلة بصناعة الورق تؤكد أن إعادة تدوير طن من الورق ينقذ 17 شجرة تستخدم لهذه الغاية.

 




 

 


 

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