إطلاق خدمة رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية الكترونياً - رابط

الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الجمارك الأردنيّة خدمة رخص الادخال المؤقت للسيارات الأجنبية الكترونياً في إطار سعيها لتسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة .

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وتهدف الخدمة وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، التسهيل على المراجعين ومتلقي الخدمة دون الحاجة للحضور الى الدائرة ويتم من خلال تقديم الطلب الكترونياً للحصول على رخصة الادخال المؤقت للسيارات الأجنبية عن طرق الموقع الالكتروني الخاص لدائرة الجمارك ويتم الحصول على النتيجة من خلال رسالة نصية وكذلك الحصول على نسخة الكترونية من رخصة الادخال المؤقت عوضاً عن النسخة الورقية .



وقال مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة ان الدائرة مستمرة بالسير على خطى التحديث والتطوير وتحسين الأداء بكفاءة وفاعلية من خلال حوسبة كافة اعمالها للوصول الى خدمة مثالية تقدم لمتلقي الخدمة إضافة الى ذلك فقد قامت الدائرة بأتمتة كافة الإجراءات باستخدام احدث التكنولوجيا لتقديم خدمات جمركية الكترونية متميزة لكافة المتعاملين مع الجمارك وتوفير المعلومات والأنظمة الالية المحوسبة.



ومن الجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الخدمة هم المستثمرون والأردنيون المغتربون في الخارج والطلاب العرب والأجانب والعرب والأجانب المقيمون في الأردن ومديرية الامن العام المتمثلة في العديد من الدوائر مثل إدارة السير والإقامة والحدود والدوريات الخارجية وإدارة الترخيص وكذلك اتحاد شركات الترخيص ونوادي السيارات وهيئة تشجيع الاستثمار ودائرة الأحوال المدنية.



وتتم عملية الخدمة من خلال قيام متلقي الخدمة بالدخول الى الموقع الالكتروني الخاص لدائرة الجمارك واستخدام رقم رخصة الادخال المؤقت ورقم الشاصي المثبت عليها ومن ثم الدخول الى الرابط https://services.customs.gov.jo/ForeignCarLice/login.aspx )) ومن ثم تعبئة معلومات المركبة والمالك والسائق وتحميل جميع الوثائق المطلوبة ويتم استقبالها من قبل موظف الجمارك والتدقيق ويتم تحديد النتيجة من خلال ارسال رسائل نصية الى صاحب العلاقة.