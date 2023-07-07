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الجمعة، 07-07-2023 05:41 م

بلدية المفرق تفتقر للإمكانيات اللازمة للحد من تراكم النفايات

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الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين أخو رشيدة، إن البلدية تفتقر للإمكانيات اللازمة للحد من تراكم النفايات، مما يشكل تحديا بيئيا على سكان المحافظة والموارد الطبيعية فيها .

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وأشار أخو رشيدة في بيان صحفي، إلى إن كميات النفايات التي تتعامل معها بلدية المفرق الكبرى تبلغ 40 ألف طن سنويا، مؤكدا أهمية تكاتف جهود المواطنين والجهات المانحة ووزارة الإدارة المحلية لدعم البلدية وتمكينها للحد من تراكم النفايات.


ونوه إلى أن البلدية غير قادرة على التعامل سوى مع 70 بالمئة حاليا من جمع النفايات، خاصة مع التوسع داخل حدود البلدية والتي تتواجد فيها 6 مناطق تضم 18 تجمعا عمرانيا .

 




 

 


 

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