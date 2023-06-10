السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 10-06-2023 07:20 م

إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "حزم اليافعين" في الكرك

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الوكيل الاخباري - انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي"حزم اليافعين"، في محافظة الكرك، اليوم السبت، والذي تنفذه وزارة الشباب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وهيئة أجيال السلام، يستمر 3 أيام، ويستهدف الفئات من 10 الى 18 عاما.

وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة، في بيان صحفي، إن البرنامج ، يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات اليافعين وتعزيز مهاراتهم القيادية، وبناء المهارات المالية والمهارات الحياتية وإدارة الذات وعوامل بناء الثقة لليافعين.

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