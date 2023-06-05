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الإثنين، 05-06-2023 10:46 م

إطلاق مبادرة كل مواطن خفير في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أطلق محافظ الزرقاء، حسن الجبور، اليوم الاثنين، في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي مبادرة "كل مواطن خفير"، والتي نظمتها الشرطة المجتمعية في الزرقاء والمجلس الأمني المحلي لمركز أمن طارق، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى.

وتهدف المبادرة، التي حضر حفل إطلاقها مدير شرطة الزرقاء العقيد حيدر الشبول ومدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أحمد العياصرة، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والفاعليات الشبابية والشعبية، إلى نبذ السلوكيات الخاطئة في المجتمع من خلال تنفيذ العديد من الخطط والبرامج التوعوية التي تسعى مديرية الأمن العام لتطويرها من خلال شراكة مستدامة مع المؤسسات التعليمية، في إطار منهجي هادف لنشر التوعية الوقائية بين الطلبة بمختلف المراحل المدرسية والجامعية للحفاظ على الأجيال من الوقوع بالجريمة وحماية المجتمع.

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