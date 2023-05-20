عجلون الوطنية تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - رعى محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف اليوم السبت على مدرج عز الدين أسامة في جامعة عجلون الوطنية الاحتفال الذي اقامته الجامعة بمناسبة عيد الاستقلال.



وقال رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة خلال الاحتفال الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الشمالية ورئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور محمد نور الصمادي وعدد من نواب المحافظة إن الاستقلال نهج حياة ومراحل ومحطات من العمل والإنجاز .

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