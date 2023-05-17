لقاء يبحث احتياجات مدينة كفرنجة

الوكيل الاخباري - أكد محافظ عجلون، الدكتور قبلان الشريف، أهمية التشاركية بين مختلف المؤسسات والقطاعات من أجل تعزيز التنمية.



وأشار، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس بلدية كفرنجة الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات في مبنى البلدية، إلى أهمية العمل الميداني والاطلاع على الهموم والمشاكل التي تواجه المواطنين والعمل على حل الممكن منها وفق الإمكانات المتاحة للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات الفضلى لهم.

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