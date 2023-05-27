إطلاق مسابقة معلم التطبيقية المتميز بنسختها الثانية

الوكيل الاخباري - أطلقت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، مسابقة "معلم التطبيقية المتميز" بنسختها الثانية، وهي مسابقة تربوية تعليمية تستهدف المعلمين في القطاع العام والخاص.



وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم السبت، إن آخر موعد لتسليم طلبات المشاركة بالمسابقة هو 21 أيلول المقبل، بينما تبدأ المقابلات الفردية في 7 تشرين الأول المقبل بقاعات كلية تكنولوجيا المعلومات، فيما تعلن نتائج السابقة في 12 تشرين الأول بقصر المؤتمرات بالجامعة.



وتقدم الجامعة ثلاث منح دراسية للفائزين بالمسابقة لدراسة الدبلوم العالي في التربية، الأولى تغطي تكاليف الدراسة كاملة، والثانية تغطي نسبة 75 بالمئة، والثالثة 50 بالمئة.

ويكون تقديم الطلبات إلكترونيا على الرابط:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Huu9piR3ZUG3lmQANPUHus5zlSD8PtBNqAALnQo9fgFUOEYxU1BTNDFOTlgxMFkxWVlFWUc2V1A4MC4u&mibextid=Zxz2cZ.

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