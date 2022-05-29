إطلاق مشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في البترا

الوكيل الاخباري - أطلقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، مشروع "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات"، بهدف تعريف السيدات المنتجات في لواء البترا بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمشروعات والمنتجات.



واشتملت فعاليات إطلاق المشروع على تقديم لمحة حول أهمية تثبيت حقوق الملكية الفكرية، وتجارب لرائدات الأعمال والمنتجات في لواء البترا.

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