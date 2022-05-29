الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجامعة العربية تدين اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للأقصى

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس في جامعة عجلون الوطنية

تكريم الفنان الأردني الراحل عبده موسى في القاهرة

انطلاق فعاليات دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني بالشمال

عشرات الإصابات بمواجهات بالقدس تزامنا مع مسيرة الأعلام

مراكزٌ يتوافر فيها مطعوم كورونا الاثنين - أسماء

الملك يستقبل رئيس وزراء جورجيا ويتسلم وساما رفيعا

تواصل الأنشطة التوعوية في المراكز الشبابية بالكرك

إطلاق مشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في البترا

السعودية تضاعف أعداد تأشيرات المرور للأردنيين اعتبارا من الاثنين

الأحد، 29-05-2022 07:21 م

إطلاق مشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في البترا

520222516527807713838


الوكيل الاخباري - أطلقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، مشروع "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات"، بهدف تعريف السيدات المنتجات في لواء البترا بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمشروعات والمنتجات.

واشتملت فعاليات إطلاق المشروع على تقديم لمحة حول أهمية تثبيت حقوق الملكية الفكرية، وتجارب لرائدات الأعمال والمنتجات في لواء البترا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس في جامعة عجلون الوطنية

520222823732496162512

انطلاق فعاليات دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني بالشمال

وزارة الصحة

مراكزٌ يتوافر فيها مطعوم كورونا الاثنين - أسماء

fff

الملك يستقبل رئيس وزراء جورجيا ويتسلم وساما رفيعا

520222818495136639814

تواصل الأنشطة التوعوية في المراكز الشبابية بالكرك

520222675850542989726

السعودية تضاعف أعداد تأشيرات المرور للأردنيين اعتبارا من الاثنين

أخبار متعلقة
petra

فاعليات شعبية ورسمية في البترا تحتفل بعيد الاستقلال

520223163425779951406

اتفاقيتان لتحسين واقع النقل في البترا

w

العلوم الإسلامية تبحث التعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز

99abe83d-العقبة

أكثر من 16 ألف مركبة دخلت العقبة في أول يومين من عيد الفطر

420226143751386195725

148 الف زائر للبترا خلال الثلث الأول من العام الحالي