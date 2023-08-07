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إطلاق مشروع تدريب الأكاديميات على نظام العمل الحزبي بالجامعات

الإثنين، 07-08-2023 05:18 م

إطلاق مشروع تدريب الأكاديميات على نظام العمل الحزبي بالجامعات

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الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الاثنين، مشروع تدريب السيدات الأكاديميات على نظام العمل الحزبي في الجامعات، بعنوان: "التمكين الحزبي للمرأة في الجامعات"، بدعم من صندوق الملك عبدالله للتنمية، والذي يأتي تأكيداً على الالتزام بتعزيز المكانة والدور الحيوي للمرأة في المجتمع وتمكينها في القطاع الأكاديمي والسياسي.

وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات، المحامية ريم أبو حسان، "لقد خصت مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي والتي أصبحت رؤية الدولة الأردنية للتطوير السياسي في المئوية الجديدة لعددٍ من التشريعات الداعمة لتمكينها السياسي، لتحقق المرأة إنجازات هامة في الدستور وفي القوانين الناظمة للحياة السياسية كالانتخاب والأحزاب، لتكون عنواناً في المشاركة للمرحلة المقبلة، وهذا لن يأتِ إلا إيماناً من القيادة الحكيمة بأهمية تمكينها تمكيناً حقيقياً وليس ديكورياً، ويأتي أيضاً نتيجة إنجازات عديدة حققتها المرأة الأردنية وأثبتت انها تستحق هذه الثقة الملكية في كافة المواقع".

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