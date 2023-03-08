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الأربعاء، 08-03-2023 05:49 م

إطلاق مشروع تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي الطفولة المبكرة

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الوكيل الاخباري - أطلق اليوم الأربعاء فيي الجامعة الأردنية، مشروع "تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمعلمي الطفولة المبكرة في مؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (ICT4EDU) أحد مشاريع برنامج إيراسموس بلس.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال رعايته حفل الإطلاق بحضور الجامعات الشريكة من الأردن ومصر وفلسطين وفنلندا ورومانيا والبرتغال وإيطاليا، إن شراكة الجامعة في هذا المشروع بمكوناته المختلفة تعني أنها تسير في الطريق الصحيح ضمن جهودها نحو تطوير القدرات والأساليب التعليمية، بغية تعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن التي أصبحت حاليا من أهم المهارات الحياتية.

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