الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء المصري: نعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن

الأردنية تبحث التعاون مع ثلاث جامعات بلغارية

بني مصطفى تشارك في أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

البلقاء التطبيقية تشارك في ورشة علمية بجامعة لاكويلا الإيطالية

الغذاء والدواء: آلية رقابية جديدة في رمضان

إعلان نتائج القبول الموحد لتعبئة مقاعد شاغرة من خريجي “التكميلية”

بحث احتياجات قطاع التعليم بلواء الأغوار الشمالية

ورشة في جرش حول تمويلات صندوق التنمية والتشغيل

إصدار كتاب مئوية تاريخ الطوابع الأردنية

دورة في الطفيلة عن المهارات الإدارية المتكاملة

الأحد، 05-03-2023 08:10 م

الأردنية تبحث التعاون مع ثلاث جامعات بلغارية

w


الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، مع وفد أكاديمي من ثلاث جامعات بلغارية، بناء تعاون في مجالات الزراعة والسياحة والصحة العامة.

وأكد عبيدات خلال لقائه وفدا من جامعات :صوفيا، والزراعية في بلوفديا، وأسين زلاتروف، يتقدَّمه السفير البلغاري في الأردن الدكتور ديميتر ميخايلوف، انفتاح الجامعة الأردنية على مؤسسات التعليم الدولية في المجالات الأكاديمية المشتركة، بوصفه ضرورة للتطور على المستوى العالمي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220228153152681713261

رئيس الوزراء المصري: نعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن

w

بني مصطفى تشارك في أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

32023515153223492100

البلقاء التطبيقية تشارك في ورشة علمية بجامعة لاكويلا الإيطالية

320235123041685460634

الغذاء والدواء: آلية رقابية جديدة في رمضان

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-2022010

إعلان نتائج القبول الموحد لتعبئة مقاعد شاغرة من خريجي “التكميلية”

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

بحث احتياجات قطاع التعليم بلواء الأغوار الشمالية

أخبار متعلقة
225

الزراعة: تحصين 80% من قطعان الأبقار ضد الحمى القلاعية في الأردن

IMG-20211002-WA0066

أردنية العقبة تعلن إجراءات قبول الطلبة الجدد

SMnkGOXLdZiL4dvfnkgmqPW6X6OWyOKdZFvpwPIs

أبو كركي يعلّق بعد الهزات في البحر الميت: لا يوجد أي تطور سلبي والوضع مطمئن

2202311183618328285794

الجامعة الأردنية تعلن الدفعة الأولى للمقبولين بالموازي

Untitled-1-108

الزراعة تفتح أسواق بيع الأغنام في الجنوب اعتبارا من الجمعة

8226413d-sarah_killingsworth-1778519

الزراعة: تحصين 52625 رأساً من الأبقار من الحمى القلاعية