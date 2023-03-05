الأردنية تبحث التعاون مع ثلاث جامعات بلغارية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، مع وفد أكاديمي من ثلاث جامعات بلغارية، بناء تعاون في مجالات الزراعة والسياحة والصحة العامة.



وأكد عبيدات خلال لقائه وفدا من جامعات :صوفيا، والزراعية في بلوفديا، وأسين زلاتروف، يتقدَّمه السفير البلغاري في الأردن الدكتور ديميتر ميخايلوف، انفتاح الجامعة الأردنية على مؤسسات التعليم الدولية في المجالات الأكاديمية المشتركة، بوصفه ضرورة للتطور على المستوى العالمي.

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