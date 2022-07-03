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الأحد، 03-07-2022 04:56 م

إطلاق مشروع معسكرات الطلبة للمشاركة السياسية بالكرك والطفيلة

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الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع مؤسسة "بلا حدود" للتدريب وتنمية الموارد البشرية اليوم الأحد، مشروع معسكرات الطلبة للمشاركة السياسية بمشاركة طلاب من محافظتي الكرك والطفيلة.

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وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بلا حدود" سلمان نقرش، ان المعسكرات تأتي انسجاماً مع السياسية العامة للدولة بأهمية تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتشجيع المشاركة السياسية وانخراط الشباب في الأحزاب وتهيئة البيئة الداعمة للعمل الحزبي بين طلبة الجامعات.


واضاف، أن المشروع يهدف إلى نشر وتفعيل العمل السياسي بين أكبر عدد ممكن من طلبة الجامعات وتحفيزهم على المشاركة السياسية المبنية على أسس برامجية للوصول إلى قيادات شبابية سياسية يكون لها دورها البارز في رسم شكل المستقبل الذي يتطلع إليه الجميع من خلال إدماجهم في الأولويات الوطنية والنهوض بواقعهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات وتطوير أفكارهم لطرح مبادرات وبرامج ريادية سياسية مؤثرة على العملية الديمقراطية داخل الجامعات.


مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات تحدث عن قانوني الاحزاب والانتخابات، مشيرا الى ابرز المواد التي تم استحداثها لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة الحزبية من خلال تخفيض سن الترشح وإقرار نسبة محددة بالقانون للشباب ضمن القوائم الانتخابية.

 

من جانبه أشار عميد شؤون الطلبة بجامعة مؤتة الدكتور ماجد الصعوب الى أهمية إدماج الطلبة في العمل السياسي للطلاب وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة، لافتا الى ان هذه التعديلات تضمنت نصوصا تحرم التعرض للعمل الحزبي داخل الحرم الجامعي وعدم التعرض للطلبة بسبب الانتماء الحزبي.


وأشارت رئيسة قسم الاعلام والاتصال بمديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة دور المراكز الشبابية والاندية بنشر الثقافة السياسية وتعميق الوعي الديمقراطي في اوساط اكبر شريحة بالمجتمع واكثرهم حيوية وتفاعل مع القضايا الوطنية والقومية.


وتناول الكاتب الروائي رمضان الرواشدة تطور الحركة الطلابية في اعماله الروائية "جنوبي والمهطوان" والحراك الثقافي والسياسي لأبطال روياته وانخراطهم في الحياة السياسية والفكرية والعلاقة بين المكان والزمان والانسان.

 




 

 


 

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