إطلاق منصة رقمية لخدمة البحث والنشر العلمي

الوكيل الاخباري- أطلقت قاعدة بيانات "معرفة"، اليوم الاثنين، منصة رقميّة لخدمة البحث والنّشر العلمي باللغة العربيّة حملت عنوان: "أين أنشر بحثي؟".

وتوفر المنصة مجموعة من البيانات العلمية الرقميّة الموثوقة الضّخمة، والتي تساعد المؤلف أو الباحث على اختيار المجلّات البحثيّة والأكاديميّة الأعلى تصنيفًا لنشر بحثه أو دراسته، بحسب تخصص البحث.

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وستساعد منصة "أين أنشر بحثي؟" في تحديد وجهة النّشر وفق مؤشرات كميّة ومعايير علميّة ترشد الباحث لاختيار مجلة علميّة مُحكمة في مجال اختصاص البحث، إذ يقود الاختيار الناجح لجهة النشر إلى تحسين فرص انتشار البحث العلمي وزيادة أعداد الاقتباس منه، الأمر الذي ينعكس على تحسين مكانة وتصنيف المجلّات العلمية، والجامعات، والمؤلفين، في مجال النشر.



وقال مؤسس قاعدة بيانات "معرفة"، الدكتور سامي الخزندار، المشرف العام على المشروع، إنّ عملية تحديد المعايير لاختيار المجلاّت العلميّة المعتمدة للنشر تقوم على أُسس منهجيّة وموضوعيّة وبيانات دقيقة، وبعيدة عن الانطباعات الشخصيّة.



وأشار الخزندار إلى جملة من المعايير المتبعة لاعتماد جهة النشر منها معامل التأثير الخاص بالمجلة، وهو عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادر على قياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية والأكاديميّة الصادرة عن الجامعات والهيئات العلميّة العربيّة.



وتقدم منصة "أين أنشر بحثي؟" تفاصيل كاملة عن المجلاّت المُرشحة، ومُزودة بمبادئ إرشادية للمراعاة قبل إرسال البحث، ما يُمكن الباحث من اختيار المجلّات الأكثر تأثيرا وذات الفئة العُليا في الاختصاص ذاته، مثلما تُقدم المنصة إمكانية اختيار المجلة وفق خيارات متنوعة مثل: دولة النشر، وجهة النشر، ومرتبة فئة المجلة، ومدة نشر المقالات، بالإضافة إلى أشكال نشر المجلة، وغيرها من الخيارات.