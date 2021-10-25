إطلاق منصة للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني

الوكيل الاخباري - أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية منصة لتسجيل المشاركين في مهرجان الزيتون الوطني 21 ومعرض المنتجات الريفية.



وبين مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، أن المنصة ستكون متاحة لجميع الفئات من جمعيات خيرية وتعاونية وأسر ريفية ومعاصر الزيت ومطابخ إنتاجية، وحرف يدوية ومنتجات تصنيعية؛ حيث جاءت لتمكين المشاركين في التسجيل من خلال الرابط نفسه أو الموقع الإلكتروني للمركز الوطني أو موقع وزارة الزراعة .

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