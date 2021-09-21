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إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

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الثلاثاء، 21-09-2021 09:48 ص

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

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الوكيل الاخباري- ذكرت شركة توزيع الكهرباء، أن أحد محولاتها في قرية العراق بلواء المزار بمحافظة الكرك تعرض مساء يوم الاثنين لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما تسبب في عطبه وانقطاع التيار عن نحو ٣٥٠ مشتركا. 

ووفق بيان للشركة، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه فقد قامت بإبلاغ الأجهزة المعنية بالحادثة، حيث تبين أن سبب عطل المحول يعود لإطلاق عيارات نارية. 

وطالبت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكدة أن تكرار هذه الحالات يؤدي إلى استنزاف مقدرات الشركة ويعرضها لخسائر فادحة، كما أن مثل تلك الأفعال تعرض سلامة المواطنين وموظفي الشركة للخطورة، وتؤثر على جودة تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.

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