إطلاق ورش توعوية حول حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل

الوكيل الإخباري- أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأربعاء، سلسلة ورش توعوية للعاملين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين العام والخاص، والمدراء الإداريين والفنيين في كلا القطاعين.

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تهدف الوش التي أطلقت بعنوان "إذكاء وعي العاملين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمدراء الإداريين والفنيين في القطاعين العام والخاص في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل"، إلى إذكاء الوعي لدى الفئات المستهدفة في الورش بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (20) لسنة 2017، إضافة إلى مهام وصلاحيات لجنة تكافؤ الفرص للمؤسسات العامة والخاصة، والنظام الإلكتروني المتعلق بشكاوى العمل.



وسيتم عقد سلسلة الورش التوعوية في أقاليم المملكة الثلاث (الشمال، الوسط، والجنوب) بواقع 5 ساعات تدريبية على مدار 12 ورشة تستهدف 240 شخص في 12 محافظة من محافظات المملكة.



وتأتي سلسلة الورش التوعوية إنفاذا لما نصت عليه المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتعلقة بضرورة ضمان حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل، والمطالبة بالحد من الانتهاكات الواقعة عليهم في مكان العمل، حيث نصت المادة 25 على أنه "لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الاحتياجات الخاصة أو بسببها، ولا تعتبر الاحتياجات الخاصة بذاتها مانعا من الاستمرار فيهما".



ونصت على أنه "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملاً وموظفا، بتشغيل شخص واحد على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على 50 عاملا وموظفا، تخصص نسبة تصل إلى 4 % من شواغرها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".



لجنة تكافؤ الفرص هي لجنة مشكلة بموجب المادة 14 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2017 للنظر في شكاوى التمييز في مكان العمل على أساس الاحتياجات الخاصة أو بسببها والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية.