الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 09:48 م

حملة توعوية عن صحة الطفل بمستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة "دكتور صيدلة نحو رعاية صيدلانية مثلى" حملة توعوية عن صحة الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية وأعراض التسنين وكيفية التخلص من آلامها في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وتضمنت الحملة، التي نظمت اليوم الخميس، توزيع بروشورات تثقيفية والإجابة على استفسارات المراجعين وتقديم إرشادات ونصائح للمحافظة على صحة الأطفال بمشاركة من شركة سيباميد ممثلة بالمندوبة الدكتورة براء نوافلة .

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