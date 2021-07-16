الجمعة 16-07-2021
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الجمعة، 16-07-2021 03:47 م

إطلاق وسم 'نورت أمريكا سيدنا' احتفاء بزيارة الملك للولايات المتحدة.. صور

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الوكيل الإخباري - أطلق الأردنيون في الولايات المتحدة الامريكية وسم 'نورت أمريكا سيدنا'، احتفاءً بزيارة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة، في 19 يوليو الجاري.

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واعتبر المغردون أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة؛ كونها أول زيارة لزعيم عربي في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، حيث سيكون جلالته اللسان المتحدث باسم العالم العربي، وقضاياه وظروفه.

 

وأكد ابناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة مضيهم قدما خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه مجددين ولائهم وانتمائهم المطلق للقائد.

 

كما تشهد الزيارة اجتماعات لجلالة الملك مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأميركية.

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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