إطلاق 4 مدارس حقلية في الزرقاء

الوكيل الاخباري - احتفل، اليوم الأحد، بإطلاق 4 مدارس حقلية في الزرقاء وبيرين والهاشمية والأزرق، برعاية مساعد محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي، وذلك على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء.



وأكد الدكتور الحربي الدور الكبير لوزارة الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تفعيل دور الإرشاد الزراعي، ورفع كفاءة وخبرات المزارعين وتوعيتهم بالطرق الحديثة.

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