طائرات سلاح الجو الملكي أجلت 576 شخصاً من السودان

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، أن المملكة الأردنية الهاشمية سيرت 7 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار بورتسودان الدولي حملت على متنها 576 شخصاً تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة في إجلاء رعاياهم من جمهورية السودان.



ونقلت طائرات الإجلاء؛ 423 أردنيا، و141 شخصاً من رعايا 26 دولة شملت (مصر، فلسطين، سوريا، العراق، لبنان، اليمن، تونس، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، كندا، ألمانيا، هولندا، النرويج، إيطاليا، إيرلندا، البرتغال، السويد، فنلندا، سويسرا، روسيا، المكسيك، كازخستان، باكستان، إثيوبيا، إرتيريا)، ومن موظفي المنظمات الدولية.



كما انطلقت 10 رحلات جوية ألمانية، و7 رحلات هولندية، و3 رحلات نرويجية من المملكة إلى السودان، أجلت رعاياها و30 مواطناً أردنياً آخر.

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