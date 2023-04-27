الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات بحادث سير في إربد

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي

اول تعليق من تامر حسني بعد طلاقه من بسمة بوسيل

طائرات سلاح الجو الملكي أجلت 576 شخصاً من السودان

الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

وزير الأشغال يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الدور الوطني لمجالس المحافظات

اليونيسف تدعو لضمانات أمنية لمواصلة الدعم الإنساني في السودان

الأشغال : تحويل السير فوق جسر ام النعاج لأغرض التعبيد

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الكندي

الخميس، 27-04-2023 06:07 م

طائرات سلاح الجو الملكي أجلت 576 شخصاً من السودان

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، أن المملكة الأردنية الهاشمية سيرت 7 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار بورتسودان الدولي حملت على متنها 576 شخصاً تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة في إجلاء رعاياهم من جمهورية السودان.

ونقلت طائرات الإجلاء؛ 423 أردنيا، و141 شخصاً من رعايا 26 دولة شملت (مصر، فلسطين، سوريا، العراق، لبنان، اليمن، تونس، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، كندا، ألمانيا، هولندا، النرويج، إيطاليا، إيرلندا، البرتغال، السويد، فنلندا، سويسرا، روسيا، المكسيك، كازخستان، باكستان، إثيوبيا، إرتيريا)، ومن موظفي المنظمات الدولية.

كما انطلقت 10 رحلات جوية ألمانية، و7 رحلات هولندية، و3 رحلات نرويجية من المملكة إلى السودان، أجلت رعاياها و30 مواطناً أردنياً آخر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

5 إصابات بحادث سير في إربد

الصفدي 2

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي

320232617120373333569

وزير الأشغال يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الدور الوطني لمجالس المحافظات

www

الأشغال : تحويل السير فوق جسر ام النعاج لأغرض التعبيد

d

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الكندي

1120221223170957202002

الأردن يحصل على ترتيب دولي متقدم بمحور ريادة الأعمال

أخبار متعلقة
w

الصفدي يسلم الرئيس القبرصي رسالة من الملك

4202323174241243829441

وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد أهمية دور الأردن في إجلاء الرعايا من السودان

الصفدي 2

الصفدي: السفارة الأردنية في الخرطوم باقية حتى إجلاء آخر أردني

وزارة الخارجية

إجلاء 20 أردنيا من السودان بطائرة ألمانية

وزارة الخارجية

الخارجية: إقلاع 4 طائرات من السودان للأردن تحمل 343 اردنيا

index-5

الخارجية: بدء إجلاء الأردنيين من السودان اليوم