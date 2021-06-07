إعادة المراكز الشبابية اعتبارا من الإثنين

الوكيل الاخباري -

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قرر وزير الشباب محمد سلامة النابلسي الإثنين، إعادة فتح المراكز الشبابية بعد أكثر من عام على إغلاقها.وقال النابلسي، في تعميم له لمدراء الوزارة، إنه يشترط لإعادة عمل المراكز تحويل الأنشطة الإلكترونية المدرجة إلى أنشطة وجاهية بموافقة المدير مع التأكيد على الالتزام بعدم زيادة العدد عن 20 مشاركا وتطبيق التعليمات والتعاميم المالية الصادرة وحسب الأصول.وأضاف، أنه يشترط اتباع وسائل السلامة العامة والبروتوكولات الصحية، بالإضافة إلى أنه يطلب من القائمين على الأنشطة والمشاركين فوق18 عاما إبراز ما يثبت تلقي المطعوم المضاد لفيروس كورونا أو أن يكون قد مضى 21 يوما على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.