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الإثنين، 04-10-2021 05:32 م

إعفاء رخص لافتة موقع البناء من الرسوم المترتبة عليها لسنوات سابقة

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 الوكيل الاخباري - أعفت لجنة أمانة عمان رخص "لافتة موقع بناء" غير المجددة للسنوات السابقة من الرسوم المترتبة عليها والبالغ عددها 12842 رخصة لغاية نهاية عام 2020 ورسومها التقريبية 963163 دينار.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة التي عقدتها اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، وجرى خلالها بالتزكية انتخاب المهندس زياد الريحاني نائباً للرئيس ، وتشكيل لجان الأمانة من الأعضاء.

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