إعلام اليرموك تحصد المركز الثاني بمسابقة الجزيرة الوثائقية

الوكيل الإخباري - حصد قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام في جامعة اليرموك على المركز الثاني بمسابقة الجزيرة الوثائقية للفيلم القصير لعام 2022، وذلك من خلال فيلم بعنوان: "عزوتي"، من تأليف وإخراج الطالبة بشرى الصرايرة، وإشراف الدكتور خزيم الخالدي.

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وفيلم "عزوتي" وثائقي اجتماعي قصير، يستهدف المهتمين بالعمل التطوعي من الذكور والإناث من عمر 15 سنة فأكثر ومن داخل وخارج الأردن، ويتحدث عن مطعم شعبي في وسط عمان شعاره "أنت عازم أو معزوم"، ويحث على التضامن والتكامل الاقتصادي، حيث يرتاد المطعم العديد من الناس ومن مختلف الجنسيات.



وقال الخالدي إن الفيلم هو نتاج أعمال مساق الفيلم الوثائقي الذي يدرس في قسم الإذاعة والتلفزيون، حيث يتم إكساب الطلبة المهارات التي تمكنهم من إعداد أفلام وأعمال تلفزيونية وفلمية قصيرة، تحاكي الواقع وتقدم الحلول له عبر الصوت والصورة والأفكار الإبداعية.



يذكر أن مسابقة الجزيرة للأفلام الوثائقية شاركت فيها العديد من جامعات الدول العربية والإقليمية، وتهدف إلى دعم جيل الشباب من صانعي الأفلام الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاما.