إعلام اليرموك تحقق نتائج متقدمة باختبارات الكفاءة الجامعية

الوكيل الاخباري - حققت كلية الإعلام في جامعة اليرموك، نتائج متقدمة في اختبارات الكفاءة الجامعية بتخصصات الإعلام العام والمتخصص، والتي تجريها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في أقسامها الأكاديمية .



وقال عميد الكلية الدكتور تحسين منصور، إن كلية الإعلام وانطلاقا من الخطة الاستراتيجية لجامعة اليرموك، تحرص على تطوير خططها الدراسية والبناء على جودة مساقاتها العلمية وتحديثها بصورة مستمرة، في سبيل مواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها علم الإعلام وفنون الاتصال المختلفة .

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