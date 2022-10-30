إعلان النتائج النهائية لانتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب فجر الأحد، النتائج النهائية لانتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022.

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ونشرت الهيئة النتائج التفصيلية على موقعها الإلكتروني بعد أن تم تدقيقها ومراجعتها واعتمادها رسميا من قبل مجلس مفوضي الهيئة، وفقا لنظام غرف الصناعة.



ووفق الهيئة، فاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان كل من: فتحي الجغبير، تميم القصراوي، ديما سختيان، إياد أبو حلتم، موسى الساكت، أحمد الخضري، سعد ياسين، مجدي الهشلمون، عاهد الرجبي.



وفاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة إربد كل من: هاني العبدالله، أمين الرمحي، محمد عويس، نضال حاسي، خالد خراشقه، حسين الدرايسة، جبريل قرقع، مأمون الخضر، هاني شطناوي.



أما مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء فقد فاز بعضويته كل من: فارس حمودة، حسين حواتمة، بسام الكيلاني، عامر الضمور، وسام سدر، علي حسان، حيدر العمايرة، أمجد الباشا، دينا خياط.



أما مقاعد ممثلي القطاعات الصناعية ،فكانت نتائجها على النحو التالي: قطاع الصناعات التعدينية عبد الوهاب الرواد، الصناعات العلاجية واللوازم الطبية فادي الأطرش، الصناعات الإنشائية علاء أبو صوفة، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل أحمد البس، صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية محمد عيسى، الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات محمد الحاج حسن، الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء أبو خزنه، الصناعات الجلدية والمحيكات: إيهاب قادري، الصناعات الخشبية والأثاث طاهر عبد القادر خالد.

وأعلنت الهيئة، عن إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية 2022، في كل من غرف صناعة عمّان والزرقاء وإربد في تمام الساعة 7 مساءً بدون تمديد.



وبينت الهيئة أن إجمالي عدد المقترعين في الغرف الصناعية الثلاث عمّان والزرقاء وإربد، قد بلغ (1330) مقترعا، وبنسبة وصلت إلى (88.43%)، وأن عدد المقترعين في غرفة صناعة عمّان بلغ (1014) مقترعا، من أصل (1169) ناخبا وناخبة، وفي غرفة صناعة الزرقاء بلغ عدد المقترعين (192) مقترعا من أصل (207) ناخبين وناخبات، وفي غرفة صناعة إربد ( 124) مقترعا من أصل ( 128) ناخبا وناخبة.



وأكدت الهيئة أن عملية فرز الأصوات قد بدأت فور الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق في نفس مراكز الاقتراع بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين والصحفيين والإعلاميين.

