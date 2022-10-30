الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

سؤال نيابي حول إدخال مادة مسرطنة للأردن

البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

لبنان.. ميشال عون يترك منصبه اليوم

المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

كشف آلية صرف دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل في الأمانة

أسعار الذهب في المملكة اليوم

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية استثمارية - تفاصيل

الاتصالات تدعو أصحاب المتاجر الإلكترونية لتقديم الشكاوى ضد شركات التوصيل

الأحد، 30-10-2022 06:35 ص

إعلان النتائج النهائية لانتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية

001


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب فجر الأحد، النتائج النهائية لانتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022.

اضافة اعلان


ونشرت الهيئة النتائج التفصيلية على موقعها الإلكتروني بعد أن تم تدقيقها ومراجعتها واعتمادها رسميا من قبل مجلس مفوضي الهيئة، وفقا لنظام غرف الصناعة.


ووفق الهيئة، فاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان كل من: فتحي الجغبير، تميم القصراوي، ديما سختيان، إياد أبو حلتم، موسى الساكت، أحمد الخضري، سعد ياسين، مجدي الهشلمون، عاهد الرجبي.


وفاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة إربد كل من: هاني العبدالله، أمين الرمحي، محمد عويس، نضال حاسي، خالد خراشقه، حسين الدرايسة، جبريل قرقع، مأمون الخضر، هاني شطناوي.


أما مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء فقد فاز بعضويته كل من: فارس حمودة، حسين حواتمة، بسام الكيلاني، عامر الضمور، وسام سدر، علي حسان، حيدر العمايرة، أمجد الباشا، دينا خياط.


أما مقاعد ممثلي القطاعات الصناعية ،فكانت نتائجها على النحو التالي: قطاع الصناعات التعدينية عبد الوهاب الرواد، الصناعات العلاجية واللوازم الطبية فادي الأطرش، الصناعات الإنشائية علاء أبو صوفة، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل أحمد البس، صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية محمد عيسى، الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات محمد الحاج حسن، الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء أبو خزنه، الصناعات الجلدية والمحيكات: إيهاب قادري، الصناعات الخشبية والأثاث طاهر عبد القادر خالد.
وأعلنت الهيئة، عن إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية 2022، في كل من غرف صناعة عمّان والزرقاء وإربد في تمام الساعة 7 مساءً بدون تمديد.


وبينت الهيئة أن إجمالي عدد المقترعين في الغرف الصناعية الثلاث عمّان والزرقاء وإربد، قد بلغ (1330) مقترعا، وبنسبة وصلت إلى (88.43%)، وأن عدد المقترعين في غرفة صناعة عمّان بلغ (1014) مقترعا، من أصل (1169) ناخبا وناخبة، وفي غرفة صناعة الزرقاء بلغ عدد المقترعين (192) مقترعا من أصل (207) ناخبين وناخبات، وفي غرفة صناعة إربد ( 124) مقترعا من أصل ( 128) ناخبا وناخبة.


وأكدت الهيئة أن عملية فرز الأصوات قد بدأت فور الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق في نفس مراكز الاقتراع بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين والصحفيين والإعلاميين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بؤببب

البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

635e28b8d493a

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

وزارة المياه والري

المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

_229160_9521

كشف آلية صرف دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل في الأمانة

udxbNNUGtl8Ms5PTOOEuxBF19mUo5BqwGx91Nkn3

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

620191214378551896858

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية استثمارية - تفاصيل

أخبار متعلقة
635d2ac491197

نسبة الاقتراع في انتخابات غرف الصناعة نحو 73%

WhatsApp Image 2022-10-29 at 11.58.06 AM

المعايطة يتابع سير العملية الانتخابية للغرف الصناعية ميدانيا

001

72 مترشحا يتنافسون بانتخابات غرف الصناعة الثلاث اليوم

المس

المستقلة للانتخاب: انتهاء فترة الانسحابات لمرشحي غرف الصناعة

1665669214437

انتهاء فترة تسديد رسوم العضوية لانتخابات غرف الصناعة

001

المستقلة للانتخاب: التعديلات الدستورية مكنت المرأة الأردنية