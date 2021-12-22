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الأربعاء، 22-12-2021 08:46 ص

إنخفاض حالات كورونا النشطة إلى 55 ألفا و 107 إصابات

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 55 ألفا و 107 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الأربعاء.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 300 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 32 حالة وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 432 ألفا و 66 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 975 ألفا و 4859 9 حالة شفاء.

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